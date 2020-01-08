الرد الإيراني الأول على مقتل سليماني.. تفاصيل هجوم الحرس الثوري على قواعد عسكرية أمريكية في العراق.. وترامب يعلّق

شن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، هجوماً صاروخياً على قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق.

وذكرت وسائل إعلامية إيرانية أن الحرس الثوري أطلق عشرات الصواريخ استهدفت قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار بالعراق، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين.

وحذر الحرس الثوري، في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، من أن "أي اعتداء أو تحرك آخر سيواجه رداً أكثر إيلاماً وقساوة".

وأكد البيان أن العملية تأتي انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي أغتيل يوم الجمعة الماضي في العراق، مشيراً إلى أن عملية استهداف القواعد الأمريكية تحمل إسم "الشهيد سليماني"، بحسب البيان.

البيت الأبيض يعلّق

من جانبه، قال البيت الأبيض، في بيان، إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق.

وأضاف: "نحن على علم بتقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق. تم اطلاع الرئيس وهو يتابع الوضع عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".

تفاصيل العملية

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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن إيران استهدفت قاعدتين تضمان أفراداً أمريكيين بالأنبار وأربيل في العراق.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، إن "إيران أطلقت أكثر من ١٢ صاروخاً من أراضيها استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق على الأقل".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة اتخذت في الأيام الأخيرة كافة الاحتياطات، لتأمين أفرادها وشركائها خصوصا بعد إعلان النظام الإيراني نيته استهداف المصالح الأمريكية".

وتابع: "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة والدفاع عنهم".

ترامب يعلّق

وعلّق ترامب على الهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، على قواعد أمريكية في العراق.

وكتب ترامب تغريدة، عبر حسابه الشخي على موقع تويتر، قائلاً: "كل شيء جيد! إطلاق صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. نقيم الآن الخسائر والأضرار التي حدثت".

وأضاف: "حتى الآن، هذا جيد! لدينا أقوى القوات العسكرية وتجهيزها جيدا في أي مكان في العالم، وسأدلي ببيان صباح الغد".