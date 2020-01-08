النشرة: اشتداد العاصفة في حاصبيا والثلوج على 1400 متر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن وطأة العاصفة التي تضرب منطقة حاصبيا اشتدت خلال ساعات الليل، واشتدت معها موجة الصقيع المترافقة مع رياح شديدة السرعة وتساقطت ​الأمطار​ بغزارة مترافقة بزخات من حبات البرد وتساقطت ​الثلوج​ ابتداء من ارتفاع 1400 متر وما فوق إلا أن جميع الطرقات ظلت سالكة باستثناء طريق شبعا ​عين عطا​ التي وصلت سماكة الثلوج إلى حوالي 15 سنم كما يلف المنطقة ضباب كثيف حجب معه الرؤية خاصة على طرقات ​العرقوب​ بحيث طلب إلى السائقين ​القيادة​ بحذر تجنبا لخطر الانزلاقات.

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