طلب وزير الزراعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن اللقيس​ في مذكرة إدارية من مراكز الحجر الصحي الزراعي النباتي والحيواني كافة التشدد في الكشف على الارساليات الواردة عبر المرافئ الحدودية، البرية والبحرية، والتأكد من مدى مطابقة محتوى الارسالية للأصناف والكميات المشار اليها في أذونات الاستيراد الممنوحة، اضافة الى تطبيق الإجراءات الحجرية المعتادة.

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كانت هذه تفاصيل خبر اللقيس: للتشدد في الكشف على الارساليات الواردة الى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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