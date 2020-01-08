فادي سعد: "مايسترو" التشكيل واحد وهو  "حزب الله" والبقية "كومبارس"

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، الى أن "فريق ​8 آذار​ لم يكلّف ​حسان دياب​ كي لا يؤلّف، لذا اعتقد أنهم متفقون سلفاً على كل الخطوط ​العريضة​. و​النقاش​ اليوم يتمحور على بعض التفاصيل، وما يحصل نوع من "رتوش" كي تظهر ​الحكومة​ بمظهر حكومة مستقلين، لكنّ الواضح انها لن تكون حكومة مستقلين بسبب تشكيلها من فريق سياسي واحد، ومن خلال التسريبات التي تحصل، حيث أنّ بعض الوزارات حسمت لهذا الفريق أو ذاك".

ورأى سعد في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ ليس العقدة الأبرز في العملية الحكومية، إنما العقدة الأبرز هي في ​الحياة​ السياسية اللبنانية"، معربا عن إعتقاده أنّ "الحكومة مؤلفة سلفاً، وهناك نقاش على عدد محدد من الأسماء"، مشيراً إلى أنه "مخطئ من يعتقد أنّ الرئيس المكلّف هو من يؤلف الحكومة".

واعتبر أن "فريق ​السلطة​ لم يفهم شيئاً ممّا أنتجه حراك الناس على الارض"، مضيفا: "مايسترو" التشكيل واحد وهو "​حزب الله​" والبقية "كومبارس"، لكن مخطئ من يعتقد أنّ مهمته ستكون أسهل في الحكومة الجديدة في ظل غياب "​القوات اللبنانية​"، لأننا لن نسمح بتمرير أي ملف وسنكون بالمرصاد لأي تجاوزات".

واستبعَد «نجاح حكومة لم تحترم الاستقلالية والاختصاص، ولا المكوّنات الكبرى، ولا علاقات لبنان الدولية والعربية التي نحن في حاجة إليها».