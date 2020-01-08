التلفزيون الإيراني: مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية الـ 176

اعلن التلفزيون الإيراني عن مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية الـ 176 التي تحطمت اليوم الأربعاء بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.
واوضح إن المعلومات الأولية تشير إلى أن "الطائرة كانت متجهة إلى كييف".
وقال رضا جعفر زادة، وهو متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، للتلفزيون الحكومي إن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من المطار حيث تحطمت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" وتابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية.
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