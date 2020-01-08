CNN: سيسجل التاريخ أن دونالد ترامب هو الذي خسر الشرق الأوسط

رأت شبكة "CNN" بأن التاريخ سيسجل أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ هو الذي خسر ​الشرق الأوسط​.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​العراق​، رداً على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (البنتاغون) أن أكثر من 10 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن البنتاغون يوم الجمعة الماضي عن إغتيال اللواء سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.