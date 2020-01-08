فارس: الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 80 قتيلاً

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية أن الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 80 قتيلاً.

وفي السياق نفسه، أكد التلفزيون الإيراني "إصابة طائرات مسيرة وطائرات مروحية ومعدات حربية أميركية بأضرار جسيمة في قاعدة عين الأسد"، مشيرا الى "إصابة 15 صاروخا على الأقل قاعدة عين الأسد ولم تتمكن الرادارات الأميركية من إسقاط أي منها".

وكشف أن "أكثر من 100 هدف في المنطقة لأميركا وحلفائها تم تحديدها وهي تحت الرصد"، معتبرا أن تصريح الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بأن "كل شيء على ما يرام" تهدف إلى التهوين من الضرر الناجم عن الهجوم".

وأكد أنه "يوجد 4 آلاف عسكري أميركي في قاعدة عين الأسد"، مضيفا: "بناء على تقارير فقد تم نقل المصابين في القصف الصاروخي بالطائرات والمروحيات إلى بغداد".