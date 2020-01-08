اعلن رئيس أركان ​القوات المسلحة​ الإيرانية ​اللواء​ محمد باقري ان عملية فجر اليوم تمثل جانبا من القدرات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية. وأضاف اللواء محمد باقري: حان الوقت كي تتخذ ​واشنطن​ أسلوبا آخرا في التعامل مع ​طهران​، وحان الوقت لساسة ​الولايات المتحدة​ الأشرار لسحب قواتهم الإرهابية في أسرع وقت ممكن من المنطقة. وأكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أنه أي شر تطلقه ​أميركا​ ضدنا ستلقى ردا مزلزلا وحاسما من قبلنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باقري: أي شر تطلقه أميركا ضدنا ستلقى ردا مزلزلا وحاسما من قبلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.