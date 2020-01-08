ديلي ميل: اشتعال النيران في الطائرة الأوكرانية وترجيحات أنها أسقطت 

أفادت ​صحفية​ "​ديلي ميل​" البريطانية بأن النيران اشتعلت في الطائرة الأوكرانية قبل سقوطها وهناك ترجيحات أنها أسقطت. من جهة أخرى، أفادت قناة "العربية" بأن بيانات الطائرات تبين أن سرعة صعود الطائرة توقفت فجأة ما يعني أنها تعرضت ل​انفجار​".

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