الحرس الثوري: رد الفعل الأميركي حتى الساعة يعكس ارتباكاً لدى إدارة واشنطن

اعلن المتحدث باسم ​حرس الثورة الإيراني​ العميد رمضان شريف ان رد الفعل الأميركي حتى ​الساعة​ يعكس ارتباكاً لدى إدارة ​واشنطن​. وكان البنتاغون اعلن أن إيران أطلقت فجر الأربعاء "أكثر من 12 صاروخاً" على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل "الردّ" على هذه الضربة التي قالت طهران إنّها شنّتها انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

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