خارجية اوكرانيا: مقتل كل ركاب وأفراد طاقم الطائرة الاوكرانية في طهران

أكدت وزارة الخارجية الاوكرانية مقتل كل ركاب وأفراد طاقم الطائرة الاوكرانية في طهران.
وكان التلفزيون الإيراني اعلن عن مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية الـ 176 التي تحطمت بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.
ولفت متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية رضا جعفر زادة، في حديث للتلفزيون الحكومي إلى أن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من المطار حيث تحطمت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" وتابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية.
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