سفارة أميركا بالإمارات: وضعنا الأمني لم يتغير بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية

اعلن متحدث باسم ​السفارة الأميركية​ في ​الإمارات​ بأن ​الوضع الأمني​ الأميركي في الإمارات لم يتغير بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعلن انه إذا تحركت المقاتلات الأميركية من الظفرة نحو ايران فعلى الإمارات أن تودع الانتعاش الاقتصادي.

واشارت وسائل إعلام إيرانية الى ان طائرات أميركية حلقت فوق قاعدة الظفرة بالإمارات، واعلنت الاستعداد لقصف القاعدة إذا استهدفت ايران.