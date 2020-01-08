اعلن متحدث باسم السفارة الأميركية في الإمارات بأن الوضع الأمني الأميركي في الإمارات لم يتغير بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعلن انه إذا تحركت المقاتلات الأميركية من الظفرة نحو ايران فعلى الإمارات أن تودع الانتعاش الاقتصادي.
واشارت وسائل إعلام إيرانية الى ان طائرات أميركية حلقت فوق قاعدة الظفرة بالإمارات، واعلنت الاستعداد لقصف القاعدة إذا استهدفت ايران.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا بالإمارات: وضعنا الأمني لم يتغير بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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