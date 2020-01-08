المغتصبة والإسرائيليون.. حكم قضائي يحسم كل شيء

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الفتاة البريطانية خلال توجهها إلى قاعة المحكمة

وقالت الفتاة (19 عاما) إنها تعرضت للترهيب كي تسحب شكوى تعرضها لاغتصاب في يوليو من مجموعة شبان إسرائيليين في منتجع ايا نابا السياحي.

وأصدرت المحكمة حكما بسجنها 4 شهور مع إيقاف تنفيذ الحكم 3 أعوام، فيما قال القاضي الذي أصدر الحكم إنه أخذ في الاعتبار صغر سن المتهمة وسجلها الجنائي النظيف وتعبيرها عن الندم.

وأمام قاعة المحكمة تجمعت نحو 150 امرأة وهتفن "إلقاء اللوم على الضحية هو اغتصاب ثان" و"عار على قضاء قبرص". واضطر القاضي لرفع صوته أثناء الحديث بسبب الهتافات.

وفي 30 ديسمبر دانت المحكمة الفتاة بالتسبب في أضرار عامة، وهي تهمة عقوبتها السجن لمدة عام بحد أقصى، أو غرامة أو كليهما، كما أدينت الفتاة بتهمة البلاغ الكاذب بشأن تعرضها للاعتداء الجنسي.

أخبار ذات صلة

Advertisements

وقال محاموها إنها ستطعن على الحكم لتبرئة ساحتها.

وتصر الفتاة على أن الهجوم حدث، لكن تم إقناعها بسحب الشكوى خلال استجواب الشرطة لها ليلا، دون وجود محام.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه يشعر "بقلق شديد" بشأن المعاملة التي تلقتها الفتاة ومنعها من مغادرة الجزيرة، بينما قال محاموها إنها تعاني من اكتئاب ما بعد الصدمة.

واحتجزت الشرطة 12 شابا إسرائيليا لاستجوابهم في القضية، ثم أطلقت سراحهم، بعدما تراجعت الفتاة عن اتهامها. ولم تطلب منهم السلطات تقديم أي أدلة خلال المحاكمة.