حدث ليلاً| إيران تهاجم قواعد أمريكية في العراق.. وأول تعليق لترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها استهداف إيران لقواعد أمريكية في العراق، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

تسلسل زمني| إيران تهاجم قواعد أمريكية

في أول رد فعل انتقامي على مقتل قاسم سليماني، شن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، هجومًا صاروخيًا على قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق.

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أول تعليق من ترامب على الهجمات الصاروخية الإيرانية

في أول تعليق رسمي من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة عيد الأسد بالعراق، قال في تغريدة له على حسابه الرسمي: جميع العسكريين والدبلوماسيين في العراق بخير.

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بالفيديو.. وكالة إيرانية تنشر لقطات من استهداف القاعدة الأمريكية

أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الحرس الثوري وراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق.

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مسؤول أمريكي: المنطقة التي ضربت في قاعدة عين الأسد لم تكن تحتضن أمريكيين

قال مسؤول عسكري أمريكي أن المنطقة التي ضربت في قاعدة عين الأسد في العراق لم تكن تحتضن أمريكيين، وفق "سي إن إن".

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بعد الهجوم الإيراني.. ظريف: لا نسعى للتصعيد أو الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لا تسعى للتصعيد أو الحرب، ولكن طهران تدافع عن نفسها ضد أي عدوان.

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قيادي بالحرس الثوري: الهجوم الصاروخي ما هو إلا خطوة أولى

أكد قيادي في الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم الصاروخي على القواعد الأمريكية في العراق ما هو إلا "خطوة أولى"، لافتًا إلى أن طهران لن تترك الأمريكيين.

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بعد الهجمات الصاروخية.. إيران تدفن قاسم سليماني (فيديو)

نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، مراسم دفن جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليمان، وذلك بعد تنفيذ سلسلة هجمات ضد قواعد أمريكية في العراق.

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معارض إيراني لمصراوي: طهران اتخذت خطوة نحو حرب مفتوحة مع واشنطن

علق المعارض الإيراني - الأمريكي، رضا بارشيزادة، على الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين بالعراق، قائلًا: إن طهران أرادت أن تثبت لأتباعها في جميع أنحاء العالم أنها مستعدة لمواجهة وتحدي "الشيطان الأكبر"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

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نيوزيلندا وكندا تؤكدان سلامة أفرادهما العسكريين بالعراق بعد القصف الإيراني

أعلنت نيوزيلندا وكندا اليوم الأربعاء أن أفرادهما العسكريين بالعراق لم يلحق بهم ضرر جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأمريكية .

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وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين يصلان البيت الأبيض بعد هجوم العراق

وصل وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين إلى البيت الأبيض لمتابعة التطورات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد استهداف إيران قواعد أمريكية بالعراق، وفقا لرويترز.

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وكالة مهر: الطيران الحربي الإيراني ينطلق من قواعده

ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء صباح اليوم الأربعاء أن الطيران الحربي الإيراني انطلق من قواعده قبل قليل.

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البنتاجون: إيران استهدفت قاعدتين تضمان أفرادا أمريكيين بالأنبار وأربيل في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران استهدفت قاعدتين تضمان أفرادا أمريكيين بالأنبار وأربيل في العراق.

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وكالة إيرانية: "حزب الله" سيضرب إسرائيل إذا ردت واشنطن

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن حزب الله اللبناني سيضرب إسرائيل إذا ردت الولايات المتحدة على القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في غرب العراق.

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خامنئي يتابع الهجمات الصاروخية من داخل مقر العمليات

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الأربعاء، عن وسائل إعلام إيرانية أن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي وصل إلى مقر العمليات الإيرانية لمتابعة قصف القواعد الأمريكية في العراق.

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الهجمات الإيرانية ترفع سعر برميل النفط لأكثر من 4.5%.. والذهب يحلق عاليا

أفادت قناة الحرة الأمريكية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن سعر برميل النفط قفز إلى أكثر من 4,5% بعد الرد الصاروخي الإيراني الأخير على مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني.

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شركة الطيران التايوانية تحظر تحليق طائراتها فوق العراق وإيران

أعلنت شركة الطيران التايوانية "إيفا إير"، أن طائراتها لن تحلق فوق إيران والعراق بسبب التوتر الإقليمي، على خلفية الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدتين عراقيتيين يضمان قوات أمريكية، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

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أول دولة تأمر بإجلاء مواطنيها من العراق بعد الهجمات الصاروخية

أمرت السلطات في الفلبين، بإجلاء إلزامي لمواطنيها في العراق بعد الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أمريكية، صباح اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

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فيديو لحظة سقوط طائرة أوكرانية تقل 180 راكبًا في إيران

نشرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مقطع فيديو لتحطم الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737، بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي، في العاصمة الإيرانية طهران.

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