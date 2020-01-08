أمطار غزيرة تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الثلاثة أيام المقبلة (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

وقالت الهيئة في منشور لها، إن طقس اليوم الأربعاء، تنشط فيه الرياح المُثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء خاصة المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد الإحساس بالبرودة.

وأضافت الهيئة: "يتكون الصقيع ليلًا ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى القاهرة".

وتصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 15 -8 درجة، والوجه البحري 14 -8 درجة، السواحل الشمالية 15 - 10 درجة، شمال وجنوب الصعيد من 16 إلى 17 درجة نهارا و4 إلى 7 درجات ليلا.

طقس الخميس

وأوضحت الهيئة، أن طقس غدًا الخميس تنشط فيه الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء خاصة المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد الإحساس بالبرودة.

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وتابعت الهيئة: "يتكون الصقيع ليلا ووسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية والوجة البحري تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفه إلى القاهرة وحتى شمال الصعيد".

وتصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 15 -8 درجة، والوجه البحري 14 -8 درجة، السواحل الشمالية 15 - 10 درجة، شمال وجنوب الصعيد من 15 إلى 17 درجة نهارا و4 إلى 7 درجات ليلا.

طقس الجمعة

وعن طقس يوم الجمعة المقبل، تنشط فيه الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء خاصة المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد الإحساس بالبرودة.

وأضافت الهيئة: "يتكون الصقيع ليلا ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الشمالية والوجة البحري تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفه إلى القاهرة وتمدت إلى شمال الصعي".

وتصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 15 -8 درجة، والوجه البحري 14 -8 درجة، السواحل الشمالية 15 - 10 درجة، شمال وجنوب الصعيد من 16 إلى 18 درجة نهارا و4 إلى 7 درجات ليلا.