معارض إيراني لمصراوي: طهران اتخذت خطوة نحو حرب مفتوحة مع واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:

علق المعارض الإيراني - الأمريكي، رضا بارشيزادة، على الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين بالعراق، قائلًا: إن طهران أرادت أن تثبت لأتباعها في جميع أنحاء العالم أنها مستعدة لمواجهة وتحدي "الشيطان الأكبر"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف بارشيزادة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إيران اتخذت أول خطوة للحرب المفتوحة مع طهران، بعد القصف الصاروخي الذي وقع اليوم على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تضم قوات أمريكية.

وأشار بارشيزادة، إلى أنه لم تتخذ أي دولة في العالم خطوة نحو حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة منذ القصف الياباني لـ"بيرل هاربور"، خلال الحرب العالمية الثانية.

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وأوضح أن رد فعل أمريكا سيكون مدمرًا بالتأكيد للنظام، وسيؤدي في النهاية إلى سقوطه، على حد وصفه.

وشن الحرس الثوري، الإيراني صباح اليوم الأربعاء، هجومًا صاروخيًا على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.

ذكر البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق، ووصل وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين إلى البيت الأبيض لمتابعة التطورات مع الرئيس الأمريكي.