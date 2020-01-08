قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى أول تعليق له بعد قصف الحرس الثورى الإيرانى لعدد من الأهداف الأمريكية فى العراق فى مقدمتها قاعدة عين الأسدالعسكرية،:"جيشنا هو الاقوى وسيصل لأى مكان فى العالم".
وقال الرئيس الأمريكى على تويتر، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الأن.
واضاف الرئيس الأمريكى، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم ،الاربعاء، تعليقا على الاحداث.
كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، قالت أنها تحظر على شركات الطيران المدنى الأمريكية التحليق فى المجال الجوى للعراق وإيران والخليج وخليج عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من "ترامب" على هجمات إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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