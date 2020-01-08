رغم الأزمة الاقتصادية في تركيا.. حزب أردوغان يغرق بلدية بورصة بالديون

دفعت رئاسة بلدية بورصة التابعة لحزب العدالة والتنمية، دفعت نحو 30 مليونًا و392 ألف ليرة تركية لصالح الترويج للخدمات الفندقية والسياحية بالبلدية فى القنوات المحلية والعالمية حتى نهاية العام المقبل 2021، رغم ما تعانيه البلدية من مديونيات ضخمة فى ظل حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وفى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تضرب تركيا فى الوقت الراهن.

وقال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن رئيس البلدية عن حزب العدالة والتنمية، على نور آقطاش، علق على استنكار بعض الصحفيين من دفع البلدية مبلغًا كبيرًا رغم مديونيتها لصالح برنامج الترويج فى الفترة من 14 أكتوبر 2019 وحتى 14 أكتوبر 2021، قائلا: "لكننا لم نفلس بعد".

وأوضح موقع تركيا الآن، أن بلدية بورصة أنفقت فى وقت سابق

نحو 15 مليونًا و169 ألفًا و550 ليرة تركية على شراء الزهور، واستئجار الحافلات للخدمات الاجتماعية والثقافية، وشراء المواد الترويجية.

وفى مارس 2019 أنفقت 3 ملايين و76 ألفًا و500 ليرة لاستئجار حافلة لمدة 7 أشهر تستخدم فى الخدمات الثقافية والاجتماعية والرياضية، وفى 28 مارس من العام نفسه دفعت إدارة البلدية 5 ملايين و894 ألف ليرة تركية لصالح مشروع الاستثمار الموسمى فى المناطق الخضراء.

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وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أكد أن فاكهة العنب الطازج أصبحت من أكثر المنتجات الأعلى ارتفاعًا فى الأسعار لشهر ديسمبر فى إسطنبول بنسبة 35.35%، وكان البرتقال الأقل سعرًا بنسبة 15.90%، حيث أعلنت غرفة تجارة

إسطنبول أعلى وأرخص المنتجات فى شهر ديسمبر 2019، وكانت أعلى نسبة زيادة فى النفقات الغذائية والفواكه الطازجة من نصيب العنب الطازج، بارتفاع 35.35%. خلال الفترة الماضية.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه كان من ضمن المنتجات التى ارتفع سعرها؛ الفاصوليا بارتفاع 34.11%، والخيار 24.71%، والطماطم 22.93%، والبصل الأخضر 20.84%، كما كانت الغرفة التجارية فى مدينة إسطنبول أصدرت تقريرًا، استعرضت فيه أسعار التجزئة والجملة خلال العام 2019 فى إسطنبول، عاصمة تركيا الاقتصادية.

وأشار موقع تركيا الآن، إلى أنه وفقًا للبيانات الصادرة عن الغرفة التجارية فى مدينة إسطنبول، ارتفعت أسعار التجزئة فى إسطنبول بنسبة 1,07% خلال شهر ديسمبر لتبلغ الزيادة الإجمالية فى أسعار التجزئة خلال العام 2019 حوالى 13.41%. أما الزيادة فى أسعار الجملة فبلغت 7.68 %، وفى ديسمبر 2019، ارتفع مؤشر قياس مستوى المعيشة فى إسطنبول، وهو مؤشر لحركة أسعار التجزئة، بنسبة 1.07% مقارنة بالشهر السابق، وارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذى يعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 1.40%.