طيران إسرائيلي يحلق فوق سماء لبنان.. والطائرات الأمريكية تجوب أجواء سوريا

أفادت قناة "العربية"، بأن الطيران الإسرائيلى يحلق فوق سماء لبنان، كما نقلت عن الإعلام السوري تحليق الطيران الأمريكي فوق الريف الشرقى لدير الزور بسوريا. جاء ذلك عقب استهداف الحرس الثورى الإيراني لقاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنباء العراقية. وكان أعلن الحرس الثورى الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنباء العراقية انتقامًا لمقتل قاسم سليمانى القيادى بالحرس الثورى الإيرانى أثر هجوم أمريكى استهدفه منذ أيام قليلة. قاسم سليمانى القيادى بالحرس الثورى الإيرانى أثر هجوم أمريكى استهدفه منذ أيام قليلة. من جهة أخرى، نقلت قناة العربية أن الحرس الثورى يحذر الولايات المتحدة الأمريكية من الرد على قصف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار العراقية. Advertisements وكانت 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد التى تستضيف قوات أمريكية فى محافظة الأنبار غرب العراق، وجرى سماع دوى انفجار فى مدينة أربيل بكردستان العراق. عين الأسد التى تستضيف قوات أمريكية فى محافظة الأنبار غرب العراق، وجرى سماع دوى انفجار فى مدينة أربيل بكردستان العراق. فى المقابل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكى وقوات التحالف فى العراق. كما قالت "البنتاجون"، "نعمل على التقييم الأولى للأضرار الناجمة عن الهجوم.. سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا فى المنطقة والدفاع عنهم"

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