قائد الحرس الثوري الإيراني: لن نرحم الأمريكان وهجماتنا خطوة أولى

قال قائد الحرس الثوري الإيرانى اللواء حسين سلامى، أن الهجمات الإيرانية الصاروخية على الأهداف الأمريكية فى العراق هي الخطوة الأولى، وطهران لن ترحم الأمريكيين.
كما كتب وزير الاتصالات الإيراني على تويتر يقول "اخرجوا من منطقتنا" وذلك بعد أن شنت بلاده هجمات صاروخية على أهداف أمريكية فيالعراق.
كان بيان منسوب للحرس الثورى الإيرانى، أكد استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنباء العراقية إنتقاما لمقتل قاسم سليمانى القيادى بالحرس الثورى الإيرانى أثر هجوم أمريكى أستهدفه منذ أيام قليلة.
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