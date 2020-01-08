واشنطن تعلق "تحليق" طائرات مدنية في المنطقة

علقت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية جميع الرحلات الجوية لشركات النقل الأميركية المدنية "في المجال الجوي فوق المياه فوق الخليج وخليج عمان". كما ينطبق التعليق أيضاً على المجال الجوي للعراق وإيران. اقرأ أيضاً.. ترامب: كل شيء على ما يرام ولدينا أقوى الجيوش في العالم وذكرت الإدارة أن هذا التعليق يعود إلى "زيادة الأنشطة العسكرية وتزايد التوترات السياسية في الشرق الأوسط ، مما يشكل مخاطر غير مقصودة على عمليات الطيران المدني الأميركية بسبب احتمال سوء التقدير أو سوء تحديد الهوية".

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