كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من ترامب على الهجمات الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردا على قصف إيران للقوات الأمريكية بالعراق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،: "كل شيء على ما يرام، وأن هناك صواريخ أطلقت على قاعدتين عسكريتين في العراق".

وأضاف، في تغريدة له على تويتر، أن جيشنا هو الأقوى وسيصل لأي مكان في العالم وأن الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على الأحداث.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن سقوط صواريخ إيرانية على قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل في كردستان.

ونشرت قناة العربية، منذ قليل، فى خبر عاجل، أن مصادر بالبيت الأبيض، قد يتحدث للأمة الليلة حول الاعتداءات على قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنباء غرب العراق.

وكانت أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الحرس الثوري وراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وقالت الوكالة إن الهجوم "يأتي انتقاما لمقتل قاسم سليماني"، القيادي البارز في الحرس الثوري، فجر الجمعة، في هجوم أميركي قرب مطار بغداد.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم تم بصواريخ بالستية، ونشرت مقطع فيديو للهجوم في موقعها الرسمي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران قد أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراقن بحسب رويترز.

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