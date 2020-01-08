شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تحطم طائرة ركاب على متنها 180 شخصا في إيران والان مع التفاصيل

عاجل.. تحطم طائرة ركاب على متنها 180 شخصا في إيران الأربعاء 8 يناير 2020 أعلنت وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء، تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني".

ونقلت بلومبرج عن وكالة "إسنا" للأنباء الإيرانية أن الطائرة كانت متجهة إلى أوكرانيا. Advertisements وأضافت أن الطائرة كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها. ولم يتضح بعد مصير من كانوا على متن الطائرة.

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