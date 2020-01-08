شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتابع الهجوم الإيراني ودول تعلق رحلاتها والان نبدء بالتفاصيل
وحضرت إدارة الطيران الأمريكية على شركات الطيران التحليق فوق العراق وإيران، وتعليق الطيران المدني في جميع مناطق المجال الجوي للشرق الأوسط.
فيما قدم وزير الخارجية مايك بومبيو إفادة لمسرور برزاني رئيس وزراء حكومة كردستان العراق بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية التي كانت إحداهما في أربيل.
وجاء في البيان أن "الوزير ورئيس الوزراء اتفقا على أن يظلا على اتصال وثيق مع تطور الموقف".
ويُجري ترامب حاليا تقييما للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق ويقول أن كل شيء على مايرام.
من جانبها قالت شركة الطيران التايوانية إن طائراتها لن تحلق فوق إيران والعراق بسبب التوتر الإقليمي، كما قالت الخطوط الجوية الماليزية إنها ستبتعد عن المجال الجوي الإيراني، وعلقت مصر والصين رحلاتها إلى بغداد.
وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن اليابان ستبقي على خططها لنشر قواتها في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها، حتى في ظل التوترات المتزايدة بعد مقتل قائد عسكري إيراني في هجوم أمريكي.
وقالت وزارة الخارجية الفلبينية إن مانيلا أمرت بإجلاء إلزامي لمواطنيها في العراق بعد الهجوم.
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