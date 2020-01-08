علق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بشأن القصف الايراني على قاعدة عين الاسد بالانبار ونقلت العربية عن ظريف في تصريح صحفي "انتهينا من الرد ولا نريد التصعيد".

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كانت هذه تفاصيل خبر ايران بعد الهجوم على عين الاسد: انتهينا من الرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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