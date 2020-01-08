4 دول غربية تعلن سلامة قواتها بالعراق والفلبين تجلي رعاياها

أمرت الفلبين، الأربعاء، بإجلاء إلزامي لرعاياها في العراق بعد الهجوم الإيراني على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية، فيما أعلنت دول ألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا سلامة جنودها في العراق.



وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية إدواردو مينديز: "تقرر رفع مستوى الإنذار في عموم العراق إلى المستوى الرابع الذي يدعو إلى الإجلاء الإلزامي".

من جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الألماني: "نحن على اتصال بقواتنا في أربيل، ولا إصابات في صفوفنا بعد الهجمات الإيرانية".

كما أكد القائم بأعمال رئيس وزراء نيوزيلندا أن جميع قواتهم العسكرية في العراق آمنة في ظل الظروف الراهنة.

أما رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون فقال إن "جميع الدبلوماسيين والعسكريين الأستراليين في العراق آمنون".



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وفي كندا، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الجنرال جوناثان فانس، قائد الأركان الدفاعية للجيش الكندي قوله: "يمكنني أن أؤكد لكم أن جميع أفراد القوات المسلحة الكندية (في العراق) سالمون".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إطلاق 12 صاروخا باليستيا من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالعراق.



وأضاف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين؛ هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

كما عقد ترامب اجتماعا بالبيت الأبيض مع وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، لبحث تداعيات الهجوم الصاروخي.

وعقب الاجتماع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه جارٍ تقييم الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق، مؤكدا أن بلاده تمتلك أقوى جيش في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "سيعلن بيانا في وقت لاحق الأربعاء حول الهجمات الإيرانية".



وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك الجيش الأقوى والأكثر تجهيزا على مستوى العالم.