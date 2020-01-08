شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تحطم طائرة ركاب على متنها 180 شخصا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. تحطم طائرة ركاب على متنها 180 شخصا في إيران الأربعاء 8 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء، تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني".

Advertisements ونقلت بلومبرج عن وكالة "إسنا" للأنباء الإيرانية أن الطائرة كانت متجهة إلى أوكرانيا. وأضافت أن الطائرة كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها. ولم يتضح بعد مصير من كانوا على متن الطائرة.

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