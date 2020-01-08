عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فجر الأربعاء، إن إيران لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب، وذلك بعد أن أطلقت طهران نحو 12 صاروخا على أهداف أمريكية في العراق ردا على مقتل قاسم سليماني.



وأضاف ظريف، على حسابه بـ"تويتر"، أن إيران ستدافع عن نفسها في وجه أي عدوان.

وتابع: "اتخذت إيران واستكملت إجراءات متناسبة في إطار الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة باستهداف القاعدة التي انطلق منها هجوم مسلح جبان على كبار مسؤولينا".

وتابع: "لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب، لكن سندافع عن أنفسنا في وجه أي عدوان".

وسبق ذلك أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه جارٍ تقييم الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق، مؤكدا أن بلاده تمتلك أقوى جيش في العالم.

Advertisements

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه سيعلن بيانا في وقت لاحق الأربعاء حول الهجمات الإيرانية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك الجيش الأقوى والأكثر تجهيزا على مستوى العالم.

كما عقد ترامب اجتماعا بالبيت الأبيض مع وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، لبحث تداعيات الهجوم الصاروخي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت فجر الأربعاء إن 12 صاروخا باليستيا خرج من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بالعراق.

وأكد جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاجون، في بيان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

وأوضح أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.