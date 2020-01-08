شكرا لقرائتكم تحطم طائرة أوكرانية أقلعت من طهران وعلى متنها 180 راكبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود -

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، الأربعاء، بتحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا. الطائرة، وهي من نوع بوينغ 737، تحطمت بعد إقلاعها بسبب خلل فني.

الطائرة الأوكرانية تحطمت بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران.

Advertisements

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط الطائرة، وهي مشتعلة، محدثاً انفجاراً كبيراً فور اصطداكها بالأرض.

وأفادت وكالة "إيسنا" للأنباء بتحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران إلى كييف.

ونقلت الوكالة شبه الحكومية عن مجتبى خالدي، المتحدّث باسم جهاز إدارة الطوارئ في البلاد، قوله إنّ 10سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث، من دون أن تورد في الحال أي حصيلة.