شكرا لقرائتكم تعرف إلى "قاعدة عين الأسد" ثاني أكبر القواعد بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاعدة عين الأسد، أو "القادسية" سابقا، هي ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق بعد "قاعدة بلد" الجوية فيه، وهي مقر قيادة الفرقة السابعة بالجيش الأميركي، وقريبة 10 كيلومترات من ناحية "البغدادية" بمحافظة الأنبار.

بناؤها الذي بدأوه في 1980 انتهى بعد 7 أعوام بكاتف من مجموعة شركات يوغوسلافية، بحيث تسع أكثر من 5000 عسكري مع العسكرية اللازمة لإيوائهم، كالملاجىء والمخازن المحصنة والثكنات والطائرات، اضافة للمرافق الخدماتية، ومنها المسابح الأولمبية المفتوحة والمغلقة، وملاعب كرة قدم، كما فيها دار سينما ومسجد ومدرسة ابتدائية وثانوية، الى جانب مكتبة ومستشفى وعيادة طبية، ونجد عنها المزيد في فيديو من "العربية" يلخص المعلومات عنها.

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أوت القاعدة خلال فترة الحرب العراقية- الإيرانية 3 أسراب من طائرات "ميغ- 21 أس" كما و"ميغ-25 أس" وهي كبقية القواعد الجوية العراقية تعرضت لغارات جوية مكثفة خلال حرب الخليج باستخدام القنابل الموجهة بالليزر. كما تعرضت "عين الأسد" فجر اليوم الأربعاء، لهجوم بالصواريخ من لحرس الثوري الايراني، كرد على هجوم استهدف الجنرال قاسم سليماني فجر يوم الجمعة الماضي.

وكانت القوات الأميركية أحتلت "عين الأسد" في 2003 وأستخدمتها كقاعدة جوية، كا ومركز رئيسي لنقل القوات والمؤن طوال فترة الوجود الأميركي في العراق حتى ديسمبر 2011 حين تسلمتها القوات العراقية بصورة نهائية، ثم تواجد فيها بدءا من نهاية 2014 أكثر من 300 من أفراد الجيش الأميركي. لتدريب القوات العراقية على محاربة "داعش" بشكل خاص، باعتبارها قريبة من ناحية "البغدادية" التي وقعت في 2015 تحت سيطرة التنظيم المتطرف.

كما المعروف عن القاعدة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، زارها في ديسمبر 2018 وبرفقته زوجته، للاحتفال مع الجنود الأميركيين بعيد الميلاد، ولم يتم الاعلان عن زيارته الا بعد ساعات من مغادرته القاعدة.