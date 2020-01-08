«البيت الأبيض»: ترامب لن يلقي خطابًا الليلة

أعلنت المتحدثة بإسم البيت الأبيض "ستيفانى جريشام" إن الرئيس دونالد ترامب لن يلقي خطابًا الليلة للتعليق على الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة "الأسد "الأمريكية في العراق.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قد أعلنت أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تضمان قوات أمريكية وقوات تابعة للتحالف في عين الأسد.