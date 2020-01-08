علق عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" ​عماد واكيم​ على كلام رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ على موضوع ​وزارة الاتصالات​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:"يخبرنا الوزير باسيل انه قام باصلاح وزارة الاتصالات، هل يمكن ان يخبرنا معاليه لماذا تم توظيف 1000 موظف في عهده في شركتي الاتصالات ومن بينهم السيدين ​شربل قرداحي​ ورفيق حداد في مراكز مالية متقدمة وهما مسؤولين ماليين في التيار الوطني."

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: لماذا وظف باسيل مسؤولين ماليين في التيار في وزارة الاتصالات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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