اعلنت الخطوط الجوية السنغافورية اليوم إنها حولت مسار جميع الرحلات الجوية بعيدا عن المجال الجوي الإيراني.
وأضافت الشركة "يتم تحويل جميع مسارات رحلات الخطوط الجوية السنغافورية بعيدا عن المجال الجوي الإيراني"، دون أن تحدد السبب.
كما قالت تشاينا إيرلاينز، أكبر شركة طيران في تايوان، اليوم إن طائراتها لن تحلق فوق إيران أو العراق بسبب التوترات في المنطقة.
وقالت الشركة في بيان إنها ستواصل متابعة الموقف وتعديل المسارات وفقا لذلك.
كما اعلنت مصر للطيران عن تعليق رحلاتها إلى بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية السنغافورية و"تشاينا إيرلاينز" تحولان مسار رحلاتهما بعيدا عن المجال الجوي الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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