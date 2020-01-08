الخطوط الجوية السنغافورية و"تشاينا إيرلاينز" تحولان مسار رحلاتهما بعيدا عن المجال الجوي الإيراني

اعلنت الخطوط الجوية السنغافورية اليوم إنها حولت مسار جميع الرحلات الجوية بعيدا عن المجال الجوي ال​إيران​ي.

وأضافت الشركة "يتم تحويل جميع مسارات رحلات الخطوط الجوية السنغافورية بعيدا عن المجال الجوي الإيراني"، دون أن تحدد السبب.

كما قالت تشاينا إيرلاينز، أكبر شركة طيران في ​تايوان​، اليوم إن طائراتها لن تحلق فوق إيران أو ​العراق​ بسبب التوترات في المنطقة.

وقالت الشركة في بيان إنها ستواصل متابعة الموقف وتعديل المسارات وفقا لذلك.

كما اعلنت مصر للطيران عن تعليق رحلاتها إلى بغداد.