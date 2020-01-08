جبور: حزب القوات كان ممهدا للثورة من خلال الأدبيات التي حاول أن يرسيها

رأى رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" ​شارل جبور​، أن "الحزب كان ممهداً للثورة من خلال الأدبيات التي حاول أن يرسيها منذ 3 سنوات لجهة الشفافية والمساءلة والمحاسبة و​مكافحة الفساد​ وبناء ​الدولة​ الحقيقية وحث الناس على المشاركة بصناعة القرار".

ولفت جبور في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" الى "أننا كنا سباقين حين طرحنا في أيلول الماضي، تشكيل ​حكومة​ من الإخصائيين. كما أنه وحين اندلعت ​الثورة​ كان وزراؤنا أول من قدموا استقالاتهم وجمهورنا أول من انضم إلى صفوف هذه الثورة".