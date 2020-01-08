جبور: حزب القوات كان ممهدا للثورة من خلال الأدبيات التي حاول أن يرسيها

رأى رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، أن "الحزب كان ممهداً للثورة من خلال الأدبيات التي حاول أن يرسيها منذ 3 سنوات لجهة الشفافية والمساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد وبناء الدولة الحقيقية وحث الناس على المشاركة بصناعة القرار".
ولفت جبور في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" الى "أننا كنا سباقين حين طرحنا في أيلول الماضي، تشكيل حكومة من الإخصائيين. كما أنه وحين اندلعت الثورة كان وزراؤنا أول من قدموا استقالاتهم وجمهورنا أول من انضم إلى صفوف هذه الثورة".
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