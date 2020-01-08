درغام: إستعداد "الوطني الحر" لإعادة تقييم أدائه وسياساته هو أمر طبيعي

رأى النائب في تكتل "لبنان القوي" أسعد درغام أن "إستعداد "التيار الوطني الحر" لإعادة تقييم أدائه وسياساته، هو أمر طبيعي ومن المفترض أن تقوم به كل الأحزاب في أزمة مماثلة للأزمة التي يمر بها لبنان".
وشدد درغام في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على أن "الوطني الحر" سيقوم لا شك بإعادة تقييم الوضع ووضع الأطر المناسبة لمواجهة الترددات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها"، مشيرا الى أن "الاهتمام منصبّ حالياً على تشكيل الحكومة، وبعد ذلك سيكون هناك نقاش طويل إن كان عبر ورشة عمل أو بأي إطار تنظيمي حزبي آخر للاتفاق على الخطوات الواجب القيام بها".
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