الريس:الحزب أطلق ورشة عمل داخلية تهدف للتجديد بناء على خطاب سياسي شبابي

كشف مستشار رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​رامي الريس​، عن "اعتماد ​القيادة​ مقاربة نقدية شاملة للواقع السياسي والحزبي مهّدت لإطلاق ورشة عمل حزبية داخلية تهدف للتجديد والتحديث وترتكز على بناء خطاب سياسي شبابي جديد يكون أكثر محاكاةً لتطلعات اللبنانيين ورغبتهم في بناء دولة قوية وقادرة"، مؤكدا أن "رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​، كان أول من قرأ مؤشرات ​الثورة​ سواء من خلال تحذيراته المتتالية من عدم اتخاذ قرارات اقتصادية إصلاحية جذرية أو من خلال إيعازه للحزب بإعداد ورقة اقتصادية جُلنا بها على القوى السياسية دون طائل، وصولاً لتلقفه المباشر للثورة فور اندلاعها".

ولفت الريس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى "أننا لا ننكر أن هناك واقعاً استجدّ على الصعيد السياسي وعلى صعيد تطلعات اللبنانيين ورغبتهم في التغيير الحقيقي لذلك يتم العمل على عملية تحديث متكاملة وعلى ورشة داخلية تتم بهدوء بعيداً عن الضجيج الإعلامي وبخطوات غير متسرعة لمواكبة الواقع المستجدّ ومحاولة الانتقال بالحزب إلى مرحلة جديدة من النضال، ولا شك أن قرارنا عدم الاشتراك في ​الحكومة​ التي يتم تشكيلها والانتقال إلى صفوف المعارضة أفضل تعبير عن ذلك".