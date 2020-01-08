مصدر للشرق الأوسط: الثنائي الشيعي يفضل عدم الاستعجال في عملية التأليف

كشف مصدر متابع لملف عملية تأليف الحكومة عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الثنائي الشيعي يفضل عدم الاستعجال في عملية التأليف بانتظار توضيح صورة الوضع الإقليمي، ولمعرفة شكل الوضع الذي ستواجهه هذه الحكومة".
ولفت المصدر الى أن "طريقة تفكير رئيس الحكومة المكلف تناسب ما قبل 3 كانون الثاني، لكنها لا تناسب ما بعده، ولهذا من الأفضل التروي في العملية، بانتظار اتضاح الرؤية"، مشيرا إلى أن "الثنائي الشيعي لن يعرقل أي عملية لتأليف الحكومة"، مؤكدا أن "الثنائي سلم الرئيس المكلف أسماء الوزراء الشيعة، وبالتالي لا مشكلة فيها".
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