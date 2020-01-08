مصدر للشرق الأوسط: الثنائي الشيعي يفضل عدم الاستعجال في عملية التأليف

كشف مصدر متابع لملف عملية تأليف ​الحكومة​ عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "​الثنائي الشيعي​ يفضل عدم الاستعجال في عملية التأليف بانتظار توضيح صورة الوضع الإقليمي، ولمعرفة شكل الوضع الذي ستواجهه هذه الحكومة".

ولفت المصدر الى أن "طريقة تفكير رئيس الحكومة المكلف تناسب ما قبل 3 كانون الثاني، لكنها لا تناسب ما بعده، ولهذا من الأفضل التروي في العملية، بانتظار اتضاح الرؤية"، مشيرا إلى أن "الثنائي الشيعي لن يعرقل أي عملية ل​تأليف الحكومة​"، مؤكدا أن "الثنائي سلم الرئيس المكلف أسماء الوزراء ​الشيعة​، وبالتالي لا مشكلة فيها".