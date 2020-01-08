اعلن مستشار قائد حرس الثورة حمید رضا مقدم فر انه حدث هذا الانتقام على نطاق واسع للغاية في أهم قاعدة أميركية في العراق، ولفت الى ان قاعدة عين الأسد معروفة باسم العاصمة الأميركية في العراق.
ولفت مقدم فر الى ان الانتقام تسبب وفق التقديرات الأولية بإلحاق أضرار جسيمة بالقاعدة رغم محاولة الأميركيين إخفاء الحقيقة، اضاف "الأميركيون مجبرون على قبول الذل الناجم عن ما فعلته إيران".
وتابع مقدم فر: "مهما فعلوا ستحترق جميع المصالح الأميركية في المنطقة وهم أكثر هشاشة من أن يردوا علينا".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار خامنئي: مهما فعلوا ستحترق جميع المصالح الأميركية في المنطقة وهم أكثر هشاشة من أن يردوا علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.