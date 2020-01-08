مستشار خامنئي: مهما فعلوا ستحترق جميع المصالح الأميركية في المنطقة وهم أكثر هشاشة من أن يردوا علينا

اعلن مستشار قائد حرس ​الثورة​ حمید رضا مقدم ‌فر انه حدث هذا الانتقام على نطاق واسع للغاية في أهم قاعدة أميركية في ​العراق​، ولفت الى ان قاعدة عين الأسد معروفة باسم العاصمة الأميركية في العراق.

ولفت مقدم ‌فر الى ان الانتقام تسبب وفق التقديرات الأولية بإلحاق أضرار جسيمة ب​القاعدة​ رغم محاولة الأميركيين إخفاء الحقيقة، اضاف "الأميركيون مجبرون على قبول الذل الناجم عن ما فعلته ​إيران​".

وتابع مقدم ‌فر: "مهما فعلوا ستحترق جميع المصالح الأميركية في المنطقة وهم أكثر هشاشة من أن يردوا علينا".