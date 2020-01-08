المدير العام لمطار الخميني: الطائرة التي سقطت أوكرانية من نوع بوينغ

أوضح المدير العام لمطار الإمام الخميني أن ال​طائرة​ التي سقطت قرب ​المطار​ هي طائرة ركاب أوكرانية من نوع بوينغ، وقد سقطت بعد إقلاعها من المطار. وبحسب المعلومات فإن الطائرة التي تحطمت هي الرحلة الدولية الأوكرانية ورقم الرحلة 752.

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