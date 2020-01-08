أفادت وسائل إعلام عالمية بأن ​الصين​ أعلنت أنها ستعلق رحلاتها فوق ​العراق​ و​إيران​ بسبب التوتر الأمني. يذكر أن الحرس الثوري الإيراني​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​العراق​، رداً على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالعراق. وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن البنتاغون يوم الجمعة الماضي عن إغتيال اللواء سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن أنها ستعلق رحلاتها فوق العراق وإيران بسبب التوتر الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.