البيت الأبيض: الرئيس الأميركي يبحث مع أمير قطر الوضع في العراق وإيران

أعلن ​البيت الأبيض​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تحدث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وبحثا الوضع في ​العراق​ و​إيران​. ووجه الرئيس الأميركي الشكر للأمير القطري على مشاركة قطر القوية مع الولايات المتحدة، وناقش معه القضايا الثنائية والإقليمية.

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