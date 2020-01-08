CNN: الصواريخ الإيرانية ضربت مواقع غير مأهولة في قاعدة عين أسد

أفادت قناة الـ"CNN" أن ال​صواريخ​ ال​إيران​ية ضربت مواقع غير مأهولة في قاعدة عين أسد، مشيرة الى أن ​الصواريخ​ سقطت في أجزاء من القاعدة لا يوجد بها أميركيون.

وكان ​​​الحرس الثوري الإيراني​​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​​العراق​​، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​. ب

دورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق. وفي بيان لمساعد وزير الدفاع للشؤون العامة جوناثان هوفمان، أوضحت أنه من الواضح أن هذه الصواريخ أُطلقت من إيران، واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل، تستضيفان أميركيين وعسكريين من قوات التحالف في منطقة عين الأسد وإربيل.