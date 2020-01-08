تحليق كثيف للطيران العسكري في سماء بغداد

شهدت سماء العاصمة العراقية بغداد، فجر الأربعاء، تحليقاً مكثفاً للطيران العسكري بعد إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدة عسكرية عراقية تضم جنوداً أمريكيين، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة "فرانس برس".

ولم يكشف مراسلو "فرانس برس" عن نوعية الطائرات الحربية والجهات المسؤولة عنها سواء كانت تابعة لقوات التحالف الدولي أو الحكومة العراقية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن 12 صاروخا باليستيا خرج من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بالعراق.

وأضاف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

Advertisements

وأوضح أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وشدد على أن وزارة الدفاع الأمريكية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

وقالت الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يبحث مع مسؤولي الأمن القومي التقارير الواردة عن استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية بالعراق.

وأعلن البيت الأبيض أنّ ترامب أحيط علماً بالتقارير الواردة بشأن تعرض قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق لقصف صاروخي وأنه "يتابع عن كثب" تطورات الأوضاع.

وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "نحن على علم بالتقارير الواردة بشأن هجمات استهدفت منشآت أمريكية في العراق. تم إطلاع الرئيس وهو يتابع الموقف عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".

وأكد مسؤول أمريكي تعرض عدد من المنشآت الأمريكية في العراق إلى قصف صاروخي من بينها قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار التي تضم قوات أمريكية.