عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اجتماع رباعي بالبيت الأبيض لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بحث وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، مع الرئيس دونالد ترامب، تداعيات الهجوم الصاروخي على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية.



وقال مراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الاجتماع استمر ساعة ونصف الساعة بالبيت الأبيض، واستعرض خلاله المسؤولون الهجمات الصاروخية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن 12 صاروخا باليستيا خرج من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بالعراق.

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وأضاف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين؛ هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

كما أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يبحث مع مسؤولي الأمن القومي التقارير الواردة عن استهداف القواعد العسكرية.

وتصاعد القلق الدولي حول الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني، ما دفع عدة دول غربية إلى تحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وأمر ترامب، فجر الجمعة الماضي، بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.