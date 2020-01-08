أول فيديو للهجوم الإيراني علي قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالعراق

نشرت وكالة أنباء "فارس" الرسمية الإيرانية، مقطع فيديو للحظة سقوط الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق وأعلنت الوكالة فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الحرس الثورى وراء الهجوم الصاروخى على قاعدة عين الأسد، مؤكدًة أن الهجوم يأتى انتقاما لمقتل قاسم سليمانى، القيادى البارز فى الحرس الثورى، فجر الجمعة، فى هجوم أمريكى قرب مطار بغداد.

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