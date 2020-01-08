أول تحرك من «ترامب» عقب قصف «إيران» لقاعدة عين الأسد

أعلن البيت الأبيض،عن عقد للرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" لاجتماع طارئ ، بمسئولى الأمن القومى، عقب الهجوم على القاعدة العسكرية عين الأسد غربى العراق، والتى تضم قوات أمريكية.

من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "ستيفانى غريشام"، فى بيان: نحن على علم بالتقارير الواردة بشأن هجمات استهدفت منشآت أميركية فى العراق. تم إطلاع الرئيس وهو يتابع الموقف عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومى.

كان التلفزيون الإيراني قد أعلن أن الحرس الثوري نفذ هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد في العراق.