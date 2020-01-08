أول رد على مقتل "سليماني"..الحرس الثوري الإيراني يقصف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالعراق

أكد الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار بالعراق، حسبما أفادت قناة "Press TV" الإيرانية.

وجاء في بيان الحرس الثوري: تم إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد غربي العراق، ردا علي مقتل القيادي البارز في الحرس قاسم سليماني في هجوم أميركي شنته طائرة مسيرة قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.

ووجه الحرس الثوري تحذيرا في البيان من أن أي عدوان أميركي على طهران سيواجه برد ساحق, كما حذر "حلفاء أميركا في المنطقة من أنهم سيتعرضون للهجوم إذا استخدمت بلادهم لشن هجمات على طهران.