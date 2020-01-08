رئيس وزراء اليابان يلغي جولة إلى الشرق الأوسط كان من المفترض أن تبدأ السبت

ألغى رئيس الوزراء ​اليابان​ي شينزو جولة إلى ​الشرق الأوسط​ كان من المفترض أن تبدأ يوم السبت وتشمل ​السعودية​ و​الإمارات​ وعمان.

وكان المتحدث بإسم الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، أكد لوكالة "فرانس برس" يوم الجمعة أن آبي "يجري الجولة من 12 إلى 15 كانون الثاني ومن المقرر أن يزور السعودية وعمان و​الإمارات العربية المتحدة​".

ويريد آبي أن يلعب دور الوساطة بين ​واشنطن​ و​طهران​، واستقبل لذلك أواخر كانون الأول في ​طوكيو​ الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، وهي أول زيارة لرئيس إيراني إلى اليابان منذ عام 2000.

وزار آبي بدوره إيران في حزيران الماضي حيث التقى المرشد الأعلى ​علي خامنئي​ وروحاني، كذلك من أجل تهدئة التوتر بين طهران وواشنطن. وأجرى كذلك مباحثات في أيلول في ​نيويورك​ مع روحاني على هامش ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​.