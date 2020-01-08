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رئيس وزراء اليابان يلغي جولة إلى الشرق الأوسط كان من المفترض أن تبدأ السبت

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ألغى رئيس الوزراء ​اليابان​ي شينزو جولة إلى ​الشرق الأوسط​ كان من المفترض أن تبدأ يوم السبت وتشمل ​​ و​الإمارات​ وعمان.

وكان المتحدث بإسم الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، أكد لوكالة "فرانس برس" يوم الجمعة أن آبي "يجري الجولة من 12 إلى 15 كانون الثاني ومن المقرر أن يزور السعودية وعمان و​الإمارات العربية المتحدة​".

ويريد آبي أن يلعب دور الوساطة بين ​واشنطن​ و​طهران​، واستقبل لذلك أواخر كانون الأول في ​طوكيو​ الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، وهي أول زيارة لرئيس إيراني إلى اليابان منذ عام 2000.

وزار آبي بدوره إيران في حزيران الماضي حيث التقى المرشد الأعلى ​علي خامنئي​ وروحاني، كذلك من أجل تهدئة التوتر بين طهران وواشنطن. وأجرى كذلك مباحثات في أيلول في ​نيويورك​ مع روحاني على هامش ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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