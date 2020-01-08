رئيس وزراء اليابان يلغي جولة إلى الشرق الأوسط كان من المفترض أن تبدأ السبت

ألغى رئيس الوزراء الياباني شينزو جولة إلى الشرق الأوسط كان من المفترض أن تبدأ يوم السبت وتشمل السعودية والإمارات وعمان.
وكان المتحدث بإسم الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، أكد لوكالة "فرانس برس" يوم الجمعة أن آبي "يجري الجولة من 12 إلى 15 كانون الثاني ومن المقرر أن يزور السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة".
ويريد آبي أن يلعب دور الوساطة بين واشنطن وطهران، واستقبل لذلك أواخر كانون الأول في طوكيو الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهي أول زيارة لرئيس إيراني إلى اليابان منذ عام 2000.
وزار آبي بدوره إيران في حزيران الماضي حيث التقى المرشد الأعلى علي خامنئي وروحاني، كذلك من أجل تهدئة التوتر بين طهران وواشنطن. وأجرى كذلك مباحثات في أيلول في نيويورك مع روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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