ترامب: نقيم الخسائر وسندلي ببيان حول القصف الإيراني صباح الاربعاء

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح له، أن بلاده حالياً بصدد تقييم الخسائر والأضرار جراء القصف ال​إيران​ي على قواعد عسكرية أميركية في ​العراق​، لافتاً إلى أنه "سندلي ببيان حول ما حصل صباح الأربعاء".

وأشار ترامب إلى أن بلاده لديها جيش هو الأقوى والأكثر تجهيزاً في العالم، مؤكداً أن الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن.

وكان ​​الحرس الثوري الإيراني​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​العراق​، رداً على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالعراق.

وفي بيان لمساعد وزير الدفاع للشؤون العامة جوناثان هوفمان، أوضحت أنه من الواضح أن هذه الصواريخ أُطلقت من إيران، واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل، تستضيفان أميركيين وعسكريين من قوات التحالف في منطقة عين الأسد وإربيل.