ظريف: لا نسعى للتصعيد أو الحرب لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن إيران "اتخذت وخلصت إلى تدابير متناسبة في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من قاعدة استهداف ميثاق ​الأمم المتحدة​ التي بدأ منها الهجوم المسلح الجبان ضد مواطنينا وكبار المسؤولين"، مشدداً على أننا "لا نسعى للتصعيد أو الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".

وكان ​​​الحرس الثوري الإيراني​​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​​العراق​​، رداً على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من ​القوات الأميركية​ وقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالعراق.

وفي بيان لمساعد وزير الدفاع للشؤون العامة جوناثان هوفمان، أوضحت أنه من الواضح أن هذه الصواريخ أُطلقت من إيران، واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل، تستضيفان أميركيين وعسكريين من قوات التحالف في منطقة عين الأسد وإربيل.